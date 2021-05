LIVE Sonego-Thiem 6-4, Internazionali Roma in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 30-0 Scappa via il diritto di Sonego dopo uno scambio comandato dall’austriaco. 15-0 Buona prima dell’austriaco. INIZIO SECONDO SET 20.08 Lorenzo Sonego da impazzire sin qui a Roma! l’azzurro vince il primo set grazie al break ottenuto nel settimo gioco mantenendolo sino alla fine annullando le chance di controbreak di Dominic Thiem, sin qui falloso e lento. FINE primo SET 6-4 primo SET LORENZO Sonego! l’azzurro PIAZZA UNA PRIMA INCREDIBILE! AD-40 SET POINT Sonego! MA CHE PUNTO HA GIOCATO ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 30-0 Scappa via il diritto didopo uno scambio comandato dall’austriaco. 15-0 Buona prima dell’austriaco. INIZIO SECONDO SET 20.08 Lorenzoda impazzire sin qui ailset grazie al break ottenuto nel settimo gioco mantenendolo sino alla fine annullando le chance di controbreak di Dominic, sin qui falloso e lento. FINESET 6-4SET LORENZOPIAZZA UNA PRIMA INCREDIBILE! AD-40 SET POINT! MA CHE PUNTO HA GIOCATO ...

