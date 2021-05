LIVE Sonego-Thiem 6-4 6-7, Internazionali Roma in DIRETTA: l’austriaco cresce e vince il tie-break! Si vola al terzo senza pubblico (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 21.34 Dominic Thiem porta la sfida al terzo set grazie alla vittoria nel tie-break per 7 punti a 5! Un set infinito in una gara di quasi due ore e venti minuti dove l’azzurro ha lottato, non sfruttato alcune chance di break proprio come l’avversario ma ha subito il rientro del #4 al mondo. Si giocherà il terzo turno senza pubblico FINE SECONDO SET 7-5 SECONDO SET DI DOMINIC Thiem! Non basta la super difesa dell’azzurro: la fatica continua! 5-6 CONTROPIEDE DI ROVESCIO DI Sonego!!!! L’AZZURRO CI CREDE 4-6 DUE SET POINT Thiem! CHE RISPOSTA ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 21.34 Dominicporta la sfida alset grazie alla vittoria nel tie-break per 7 punti a 5! Un set infinito in una gara di quasi due ore e venti minuti dove l’azzurro ha lottato, non sfruttato alcune chance di break proprio come l’avversario ma ha subito il rientro del #4 al mondo. Si giocherà ilturnoFINE SECONDO SET 7-5 SECONDO SET DI DOMINIC! Non basta la super difesa dell’azzurro: la fatica continua! 5-6 CONTROPIEDE DI ROVESCIO DI!!!! L’AZZURRO CI CREDE 4-6 DUE SET POINT! CHE RISPOSTA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sonego-Thiem 6-4 4-4 Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Thiem #Internazionali - zazoomblog : LIVE Sonego-Thiem 6-4 1-2 Internazionali Roma in DIRETTA: l’austriaco conduce il secondo set - #Sonego-Thiem… - zazoomblog : LIVE Sonego-Thiem 6-4 1-2 Internazionali Roma in DIRETTA: l’austriaco conduce il secondo set - #Sonego-Thiem… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Thiem 2-3 Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Thiem #Internazionali - infoitsport : Sonego-Thiem agli Internazionali di tennis di Roma, il risultato in diretta LIVE alle 19 -