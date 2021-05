LIVE Sonego-Thiem 6-4 6-7 6-5, Internazionali Roma in DIRETTA: l’austriaco viene brekkato! L’azzurro gioca benissimo (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 1-0 Servizio e diritto di Sonego. 6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! 40-15 Due chance per Thiem per il tie-break! ACE DELl’austriaco 30-15 Diritto in corridoio dell’austriaco in uscita dal servizio. 30-0 Altra gran prima di Thiem. 15-0 Fuori di pochissimo il diritto profondo di Sonego. 5-6 ARRIVA UN ALTRO BREAK! SERVE UN’ALTRA IMPRESA 15-40 ANCORA Sonego PIAZZA IL VINCENTE DI DIRITTO MA È FUORI DI POCO! 15-30 PRIMA ESTERNA PERFETTA DI Sonego! 0-30 DELIZIA DI DEMI-VOLEE DI Thiem! Gran recupero di Sonego ma non basta il rovescio in ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 1-0 Servizio e diritto di. 6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! 40-15 Due chance perper il tie-break! ACE DEL30-15 Diritto in corridoio delin uscita dal servizio. 30-0 Altra gran prima di. 15-0 Fuori di pochissimo il diritto profondo di. 5-6 ARRIVA UN ALTRO BREAK! SERVE UN’ALTRA IMPRESA 15-40 ANCORAPIAZZA IL VINCENTE DI DIRITTO MA È FUORI DI POCO! 15-30 PRIMA ESTERNA PERFETTA DI! 0-30 DELIZIA DI DEMI-VOLEE DI! Gran recupero dima non basta il rovescio in ...

