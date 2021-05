LIVE Sonego-Thiem 6-4 5-6, Internazionali Roma in DIRETTA: l’austriaco si salva e si assicura il tie-break (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 15-40 DUE SET POINT Thiem! 15-30 LOB PAZZESCO DI Thiem! l’austriaco supera il piemontese che non riesce a chiudere sottorete. 15-15 Errore con la volée di diritto dell’azzurro dopo aver parato di tutto sottorete. 15-0 Settimo ace di Sonego. 5-6 Thiem si assicura il tie-break! Scappa via il diritto dell’azzurro. AD-40 Ace dell’austriaco. 40-40 Sul nastro il recupero dell’azzurro. 40-AD PALLA break ANCORA! DOPPIO FALLO Thiem! 40-40 Thiem dominante con il diritto in uscita dal servizio. 30-40 PALLA ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 15-40 DUE SET POINT! 15-30 LOB PAZZESCO DIsupera il piemontese che non riesce a chiudere sottorete. 15-15 Errore con la volée di diritto dell’azzurro dopo aver parato di tutto sottorete. 15-0 Settimo ace di. 5-6siil tie-! Scappa via il diritto dell’azzurro. AD-40 Ace del. 40-40 Sul nastro il recupero dell’azzurro. 40-AD PALLAANCORA! DOPPIO FALLO! 40-40dominante con il diritto in uscita dal servizio. 30-40 PALLA ...

