LIVE Olimpia Milano-Trento 77-53, Serie A basket in DIRETTA: ultimi cinque minuti (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ultimi 5?. Momenti di basket dimenticabile verso la metà dell’ultimo quarto, entrambe le squadre si sono un po’ fermate, comprendendo anche la situazione di punteggio. 77-53 Arriva a quota 12 dalla media Hines. 75-53 Spara la tripla Shavon Shields, ed è 9/14 da tre per l’Olimpia. Time out chiamato da Messina con 8’49” da giocare. 72-53 Semigancio di Mezzanotte. TOP SCORER – Milano: Shields 13; Trento: Browne 13 72-51 Ottima conclusione del quarto di Morgan, che da dieci metri piazza un fantastico buzzer beater! Trento però è a -21. 72-48 Arriva a quota 9 Moraschini. 70-48 1/2 Forray, 1’08” a fine terzo quarto. Penetra Forray, fallo di Rodriguez che lo manda in lunetta. 70-47 2/2 Biligha. Mezzanotte nega la ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5?. Momenti didimenticabile verso la metà dell’ultimo quarto, entrambe le squadre si sono un po’ fermate, comprendendo anche la situazione di punteggio. 77-53 Arriva a quota 12 dalla media Hines. 75-53 Spara la tripla Shavon Shields, ed è 9/14 da tre per l’. Time out chiamato da Messina con 8’49” da giocare. 72-53 Semigancio di Mezzanotte. TOP SCORER –: Shields 13;: Browne 13 72-51 Ottima conclusione del quarto di Morgan, che da dieci metri piazza un fantastico buzzer beater!però è a -21. 72-48 Arriva a quota 9 Moraschini. 70-48 1/2 Forray, 1’08” a fine terzo quarto. Penetra Forray, fallo di Rodriguez che lo manda in lunetta. 70-47 2/2 Biligha. Mezzanotte nega la ...

