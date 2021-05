LIVE Olimpia Milano-Trento 49-34, Serie A basket in DIRETTA: deciso allungo casalingo a metà secondo quarto (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Milano: Shields 9; Trento: Browne 9 E finisce così il secondo quarto! Convincente assai la prova dei secondi 10 minuti di Milano. 49-34 Ed ecco la tripla frontale di LeDay! Messina spende il secondo time out con 22 secondi rimasti sul cronometro. Ultimo minuto del secondo quarto. 46-34 Due liberi anche per Morgan, che li realizza entrambi a 1’31” all’intervallo. 46-32 2/2 Moraschini. Due liberi in arrivo per Moraschini, fattore davvero in grado di sparigliare le carte finora. 44-32 Anche Moraschini segna da tre, è +12 Milano dall’angolo! 41-32 LA RISPOSTA DI SHIELDS! Da tre il +9 Milano! 38-32 CHE SPETTACOLO! Sanders fa volare in ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Shields 9;: Browne 9 E finisce così il! Convincente assai la prova dei secondi 10 minuti di. 49-34 Ed ecco la tripla frontale di LeDay! Messina spende iltime out con 22 secondi rimasti sul cronometro. Ultimo minuto del. 46-34 Due liberi anche per Morgan, che li realizza entrambi a 1’31” all’intervallo. 46-32 2/2 Moraschini. Due liberi in arrivo per Moraschini, fattore davvero in grado di sparigliare le carte finora. 44-32 Anche Moraschini segna da tre, è +12dall’angolo! 41-32 LA RISPOSTA DI SHIELDS! Da tre il +9! 38-32 CHE SPETTACOLO! Sanders fa volare in ...

PianetaBasketIT : LIVE - Olimpia Milano vs Aquila Trento | Gara 1 diretta 2° quarto - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Playoff! Un solo urlo, un solo tempo: il basket italiano celebra l'ingresso nella fase più intensa d… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: PLAYOFF DAY Pronti alla prima battaglia playoff. La corsa allo Scudetto che manca da due anni ha inizio - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: LIVE 24 ORE SU 24 CON NOI Gli avvenimenti di questo 13 maggio in casa Olimpia Milano tutti nella stessa pagina. Dalla ra… - fabiocavagnera : LIVE 24 ORE SU 24 CON NOI Gli avvenimenti di questo 13 maggio in casa Olimpia Milano tutti nella stessa pagina. Dal… -