LIVE – Nuoto sincronizzato | Europei Budapest 2021 | quarta giornata DIRETTA

La DIRETTA LIVE della quarta giornata del Nuoto sincronizzato agli Europei di Budapest 2021. Si partirà in mattina dalle 9 con i preliminari del libero a squadre, che non vedranno l'Italia ai nastri di partenza. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, è prevista la finale del libero misto (anche in questo caso non ci sono gli azzurri). Segui il LIVE su Sportface.it PROGRAMMA E TV DEGLI Europei IL PROGRAMMA DI giornata TUTTI I RISULTATI IL MEDAGLIERE 9.31 – Ora tocca alle austriache Alexandri, Anna Maria ed Emi 9.30 – Con lo score di 82.2704 Meching-Schierscheir si piazzano al terzo posto provvisorio 9.25 – 75.5980 per le serbe ...

