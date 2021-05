LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: 10 km femminile, Van Rouwendaal in testa, azzurre all’inseguimento (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DI Nuoto DI fondo DALLE 14.00 11.13: L’elastico di Van Rouwendaal che rallenta vistosamente e lascia la testa del gruppo alla spagnola Ruiz Bravo, alle sue spalle l’olandese, poi le azzurre Gabbrielleschi e Bruni, Olasz, poi leggermente più indietro Taddeucci, quando sia al limite dei 75 minuti 11.07: Il gruppo si sta sfaldando. Gabbrielleschi al quinto posto, Bruni al quarto 11.01: Van Rouwendaal ha cambiato il ritmo della gara, alle sue spalle si sono messe Ruiz Bravo, Bruni e Gabbrielleschi, mentre Olasz sta perdendo posizioni e alle loro spalle Grangeon non sta facendo fatica a tenere il ritmo 10.52: Van Rouwendaal ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 10 KM MASCHILE DIDIDALLE 14.00 11.13: L’elastico di Vanche rallenta vistosamente e lascia ladel gruppo alla spagnola Ruiz Bravo, alle sue spalle l’olandese, poi leGabbrielleschi e Bruni, Olasz, poi leggermente più indietro Taddeucci, quando sia al limite dei 75 minuti 11.07: Il gruppo si sta sfaldando. Gabbrielleschi al quinto posto, Bruni al quarto 11.01: Vanha cambiato il ritmo della gara, alle sue spalle si sono messe Ruiz Bravo, Bruni e Gabbrielleschi, mentre Olasz sta perdendo posizioni e alle loro spalle Grangeon non sta facendo fatica a tenere il ritmo 10.52: Vanha ...

