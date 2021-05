LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: 10 km femminile, Rachele Bruni sfida Van Rouwendaal (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare (13 maggio) – La cronaca della 5 km femminile – La cronaca della 5 km maschile – Il medaglie degli Europei Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile di Nuoto di fondo, valida per gli Europei 2021. Nelle acque libere di Budapest si prospetta una grande spettacolo e l’Italia vorrà fare bene. Nella prova che sarà parte anche dei Giochi Olimpici di Tokyo le azzurre al via saranno agguerrite e vogliose di gettare il cuore oltre l’ostacolo per la conquista del massimo possibile. Reduce dall’argento di ieri nella 5 km, Giulia Gabbrielleschi vorrà sfruttare la sua grande condizione per essere tra le protagoniste anche oggi. ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di gare (13 maggio) – La cronaca della 5 km– La cronaca della 5 km maschile – Il medaglie degliBuongiorno e bentrovati alladella 10 kmdidi, valida per gli. Nelle acque libere di Budapest si prospetta una grande spettacolo e l’Italia vorrà fare bene. Nella prova che sarà parte anche dei Giochi Olimpici di Tokyo le azzurre al via saranno agguerrite e vogliose di gettare il cuore oltre l’ostacolo per la conquista del massimo possibile. Reduce dall’argento di ieri nella 5 km, Giulia Gabbrielleschi vorrà sfruttare la sua grande condizione per essere tra le protagoniste anche oggi. ...

