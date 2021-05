LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: 10 km femminile, Rachele Bruni di bronzo! Van Rouwendaal concede il tris! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DI Nuoto DI fondo DALLE 14.00 12.03: Bravissima Rachele Bruni a toccare la piastra del traguardo. E’ BRONZOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA!!! Gabbrielleschi quinta, settima Taddeucci, altra grande prova di squadra delle italiane 12.01: Volata durissima tra l’olandese Van Rouwendaal e Olasz. L’olandese conquista il suo terzo titolo consecutivo dopo Berlino 2014 e Glasgow 2018. Dovrebbe essere terza Bruni ma attendiamo l’ufficialità, quinta Gabbrielleschi, che potrebbe aver sopravanzato Kirpichnikova 12.00. Dovrebbe essere bronzo per Rachele Bruni che si è gettata sul traguardo prima di Ruiz Bravo. Van ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 10 KM MASCHILE DIDIDALLE 14.00 12.03: Bravissimaa toccare la piastra del traguardo. E’ BRONZOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA!!! Gabbrielleschi quinta, settima Taddeucci, altra grande prova di squadra delle italiane 12.01: Volata durissima tra l’olandese Vane Olasz. L’olandese conquista il suo terzo titolo consecutivo dopo Berlino 2014 e Glasgow 2018. Dovrebbe essere terzama attendiamo l’ufficialità, quinta Gabbrielleschi, che potrebbe aver sopravanzato Kirpichnikova 12.00. Dovrebbe essere bronzo perche si è gettata sul traguardo prima di Ruiz Bravo. Van ...

