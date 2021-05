LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: sfida sugli Appennini, Ciccone e Formolo ci provano (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA tappa DI oggi GROTTE DI FRASASSI-ASCOLI PICENO: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA ORARI, PROGRAMMA E TV DELLA tappa DI oggi (GIOVEDI’ 13 MAGGIO) IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA tappa DI oggi LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia LA FAGIANATA DI MAGRINI LA CRONACA DELLA tappa DI oggi VIDEO: LA BRUTTA CADUTA DI MIKEL LANDA MIKEL LANDA CADE, FINISCE IN AMBULANZA E SI RITIRA VIDEO: LA BRUTTA CADUTA DI PAVEL SIVAKOV VIDEO HIGHLIGHTS QUINTA tappa: LA VOLATA DI EWAN SU NIZZOLO LE DICHIARAZIONI DI CALEB EWAN PAGELLE QUINTA tappa DICHIARAZIONI GIACOMO NIZZOLO DICHIARAZIONI ELIA VIVIANI CADUTE SIVAKOV E LANDA: ADDIO A ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIGROTTE DI FRASASSI-ASCOLI PICENO: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA ORARI, PROGRAMMA E TV DELLADI(GIOVEDI’ 13 MAGGIO) IL BORSINO DEI FAVORITI DELLADILA CLASSIFICA GENERALE DELLA FAGIANATA DI MAGRINI LA CRONACA DELLADIVIDEO: LA BRUTTA CADUTA DI MIKEL LANDA MIKEL LANDA CADE, FINISCE IN AMBULANZA E SI RITIRA VIDEO: LA BRUTTA CADUTA DI PAVEL SIVAKOV VIDEO HIGHLIGHTS QUINTA: LA VOLATA DI EWAN SU NIZZOLO LE DICHIARAZIONI DI CALEB EWAN PAGELLE QUINTADICHIARAZIONI GIACOMO NIZZOLO DICHIARAZIONI ELIA VIVIANI CADUTE SIVAKOV E LANDA: ADDIO A ...

Advertising

giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Faenza - km 87 ?????Gruppo compatto ????? ?? Live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Santarcangelo di Romagna - km 142 ?????????? @PellaudSimon, Davide Gabburo ?? 53' >… - infoitsport : Lazio Parma 0-0 LIVE | Correa ci prova a giro - moni_giro : RT @Sk89976225: Quel giorno abbiamo sclerato per qualsiasi cosa: per Hande che si gettava su Kerem nella loro storia, per una delle live pi… -