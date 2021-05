LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: partenza incredibile, velocità altissima (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.29 Hanno guadagnato un po’ di spazio cinque corridori. 13.26 Altra trenata di Filippo Ganna: gruppo allungatissimo. 13.24 partenza incredibile, gruppo che è esploso. Ora l’Astana prova a gestire la situazione. 13.22 Ora hanno guadagnato un po’ di spazio in due: il portoghese Guerreiro ed il colombiano Rubio. 13.20 Grande reazione della Israel: gruppo quasi compatto. 13.19 Attenzione: davanti dovrebbe essere presente anche Alberto Bettiol che è vicinissimo a De Marchi in classifica generale. 13.17 Il gruppo non ci sta e prova a rispondere: la Maglia Rosa non vuol lasciar andare via la fuga. 13.15 Sembra essere andata via definitivamente la fuga: 26 corridori davanti, gruppo a 30”. 13.13 Anche Filippo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.29 Hanno guadagnato un po’ di spazio cinque corridori. 13.26 Altra trenata di Filippo Ganna: gruppo allungatissimo. 13.24, gruppo che è esploso. Ora l’Astana prova a gestire la situazione. 13.22 Ora hanno guadagnato un po’ di spazio in due: il portoghese Guerreiro ed il colombiano Rubio. 13.20 Grande reazione della Israel: gruppo quasi compatto. 13.19 Attenzione: davanti dovrebbe essere presente anche Alberto Bettiol che è vicinissimo a De Marchi in classifica generale. 13.17 Il gruppo non ci sta e prova a rispondere: la Maglia Rosa non vuol lasciar andare via la fuga. 13.15 Sembra essere andata via definitivamente la fuga: 26 corridori davanti, gruppo a 30”. 13.13 Anche Filippo ...

