LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: si stacca Bennett, un’ammiraglia travolge Serry! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.53 Ecco il video dell’assurdo tamponamento di Serry. Kaza an?.@Pieter Serry pic.twitter.com/e8yg8yBaJB — frontset (@FrontSet) May 13, 2021 16.52 Sempre Ineos-Grenadiers a dettare l’andatura in gruppo. Ora c’è lo spagnolo Castroviejo davanti, seguito da Gianni Moscon. Fa male vedere tutti questi italiani di LIVEllo relegati al ruolo di gregari. 16.51 Prime scaramucce davanti. Mollema prova ad allungare, ma Cataldo e Mader rispondono prontamente. 16.49 Si stacca Filippo Ganna. Ha dato davvero tutto quello che aveva e anche di più. 16.48 Si stacca Bennett, ma è evidente che il neozelandese non si è presentato in forma a questo Giro ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.53 Ecco il video dell’assurdo tamponamento di Serry. Kaza an?.@Pieter Serry pic.twitter.com/e8yg8yBaJB — frontset (@FrontSet) May 13,16.52 Sempre Ineos-Grenadiers a dettare l’andatura in gruppo. Ora c’è lo spagnolo Castroviejo davanti, seguito da Gianni Moscon. Fa male vedere tutti questi italiani dillo relegati al ruolo di gregari. 16.51 Prime scaramucce davanti. Mollema prova ad allungare, ma Cataldo e Mader rispondono prontamente. 16.49 SiFilippo Ganna. Ha dato davvero tutto quello che aveva e anche di più. 16.48 Si, ma è evidente che il neozelandese non si è presentato in forma a questo...

