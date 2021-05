LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: inizia la salita di San Giacomo, ripreso Giulio Ciccone (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.33 Il gruppo Ineos sta per andare a riprendere Ciccone, Bardet e Bettiol. 16.32 De Marchi, in maglia rosa, è sprofondato a 8’38” dalla vetta. 16.31 Ora precipita il vantaggio di Ciccone, appena 22?. Speriamo che l’italiano non si sia bruciato… 16.30 20 km all’arrivo. 16.30 La Trek-Segafredo vuole giocarsi la tappa con Mollema, per questo non ha fermato l’olandese per mettersi a disposizione di Ciccone. E’ chiaro che non credono nelle velleità di classifica dell’italiano, peccato. 16.29 Per la tappa può succedere di tutto. Corridori come Mader, Cataldo e Mollema possono benissimo difendere 2 minuti di vantaggio e trionfare ad Ascoli Piceno. 16.28 Torna a salite il vantaggio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.33 Il gruppo Ineos sta per andare a riprendere, Bardet e Bettiol. 16.32 De Marchi, in maglia rosa, è sprofondato a 8’38” dalla vetta. 16.31 Ora precipita il vantaggio di, appena 22?. Speriamo che l’italiano non si sia bruciato… 16.30 20 km all’arrivo. 16.30 La Trek-Segafredo vuole giocarsi la tappa con Mollema, per questo non ha fermato l’olandese per mettersi a disposizione di. E’ chiaro che non credono nelle velleità di classifica dell’italiano, peccato. 16.29 Per la tappa può succedere di tutto. Corridori come Mader, Cataldo e Mollema possono benissimo difendere 2 minuti di vantaggio e trionfare ad Ascoli Piceno. 16.28 Torna a salite il vantaggio di ...

