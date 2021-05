LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: classifica generale ribaltata! Valter leader, l’Italia sogna con Ciccone! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Anche oggi non ha convinto Simon Yates, che ha perso ben 17? da Bernal, abbuoni esclusi…Il britannico era troppo in forma al Tour of the Alps? 17.27 Abbiamo avuto la conferma che Egan Bernal è il grande favorito di questo Giro d’Italia. Ma attenzione a Remco Evenepoel: il belga è un fenomeno e può davvero tutto, anche se le salite lunghe rappresentano un’incognita. 17.24 l’Italia sogna con Giulio Ciccone. Oggi l’abruzzese ha attaccato in discesa a quasi 50 km dall’arrivo insieme a Bettiol e Bardet, guadagnando fino a 50? sugli uomini di classifica. E’ stato ripreso alle pendici della salita finale. Poi, quando è scattato per due volte Egan Bernal, è stato il primo a rispondere, non mollando la ruota del colombiano! ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 Anche oggi non ha convinto Simon Yates, che ha perso ben 17? da Bernal, abbuoni esclusi…Il britannico era troppo in forma al Tour of the Alps? 17.27 Abbiamo avuto la conferma che Egan Bernal è il grande favorito di questo. Ma attenzione a Remco Evenepoel: il belga è un fenomeno e può davvero tutto, anche se le salite lunghe rappresentano un’incognita. 17.24con Giulio Ciccone. Oggi l’abruzzese ha attaccato in discesa a quasi 50 km dall’arrivo insieme a Bettiol e Bardet, guadagnando fino a 50? sugli uomini di. E’ stato ripreso alle pendici della salita finale. Poi, quando è scattato per due volte Egan Bernal, è stato il primo a rispondere, non mollando la ruota del colombiano! ...

giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema… - JuanPabloEspej7 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche, @JimJans… - MARCO196913 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema @DarioCataldo… -