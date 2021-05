LIVE Atletica | Meeting Savona 2021 in DIRETTA | Marcel Jacobs iperuranico! 9?95 | record italiano! Poi salta la finale

(Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Riceviamo in questo momento la notizia cheNON FARA’ LADEI 100M. 18.00 Primo salto di Larissa Iapichino: misura di 6,40 m. 17.58 Pochi minuti all’inizio delladei 100m maschili. 17.53 E’ iniziata la gara del lungo femminile, dedicata anche alle atlete FISPES: occhi puntati su Larissa Iapichino. 17.48 Il portoghese Francisco Belo migliora ancora la sua misura di testa nel peso maschile salendo a 20,67 m. A breve inizia il sesto e ultimo turno di lanci. 17.45 Nei 110hs vince il britannico Andrew Pozzi (13?42), che precede gli azzurri Hassane Fofana (13?84) e Lorenzo Ndele Simonelli (13?91). 17.44 Sta per partire ladei 100hs uomini. 17.40 Si attende l’inizio del salto in lungo femminile, ...

Notizie e risultati sul Memorial Ottolia con tanti big azzurri e internazionali. Randazzo 8,05 nel lungo Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell'italiana: abbatte il record italiano dei 100 metri con 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la finale del Memorial Ottolia. Il campione europeo ...... un tabellone luminoso più moderno e funzionale sostituirà quello installato nella curva Nord ormai inutilizzabile; verrà rigenerata la pista d'tra le poche del sud Italia a otto corsie, da ...Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell’atletica italiana: abbatte il record italiano dei 100 metri con 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la ...In diretta televisiva su RaiSport (canale 58) la decima edizione del Meeting di Savona-Memorial Giulio Ottolia, con tanti big azzurri e star internazionali. LEGGI LA PRESENTAZIONE ...