LIVE Atletica | Meeting Savona 2021 in DIRETTA | Marcel Jacobs firma il nuovo record italiano dei 100m con un mirabolante 9?95!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica

OA Sport

... un tabellone luminoso più moderno e funzionale sostituirà quello installato nella curva Nord ormai inutilizzabile; verrà rigenerata la pista d'tra le poche del sud Italia a otto corsie, da ...... 'Un progetto che mi piace' 12 maggio 2021 9:03: Mondovì, ottime sensazioni dopo il test ...Cronaca 12909 Saluzzese 7541 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial Edit with...Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell’atletica italiana: abbatte il record italiano dei 100 metri con 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la ...In diretta televisiva su RaiSport (canale 58) la decima edizione del Meeting di Savona-Memorial Giulio Ottolia, con tanti big azzurri e star internazionali. LEGGI LA PRESENTAZIONE ...