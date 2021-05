LIVE Atletica | Meeting Savona 2021 in DIRETTA | Marcel Jacobs firma il nuovo record italiano con un mirabolante 9?95

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 9?95 MAMMA MIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! MARCEEEEEEL, TEMPO OMOLOGATO (+1.5 m di vento a favore). 16.50 E’ IL MOMENTO DI! 16.48 Risultati della “Heat 1” dei 100m maschili: 1. Arthur Cissè 10.15 2. Jan Volko 10.34 3. Andrea Federici 10.38 16.45 SI PARTE! INIZIANO LE BATTERIE DEI 100M MASCHILI. 16.40 I centometristi iniziano a scaldarsi, ma non solo loro. 16.35 Ci avviciniamo al via di questo appuntamento. 16.30, Larissa Iapichino e Luminosa Bogliolo sono tre degli atleti più attesi. 16.25 Fra venti minuti partiremo con la nostraaprendola con le batterie dei 100m: ...