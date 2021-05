L’Isola dei Famosi Brando Giorgi tuona contro Valentina Persia: “Non mi piace la volgarità” (Di giovedì 13 maggio 2021) Anche a distanza Brando Giorgi fa parlare di sé. L’ex naufrago, che ha dovuto ritirarsi da L’Isola dei Famosi 15 per problemi di salute a causa di un infortunio all’occhio, ha espresso il suo pensiero su Valentina Persia. Intervistato nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, l’ex concorrente ha infatti criticato la compagna d’avventura. E non … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 maggio 2021) Anche a distanzafa parlare di sé. L’ex naufrago, che ha dovuto ritirarsi dadei15 per problemi di salute a causa di un infortunio all’occhio, ha espresso il suo pensiero su. Intervistato nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, l’ex concorrente ha infatti criticato la compagna d’avventura. E non … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - LucaRadice7 : RT @guffanti_marco: L'ISOLA DEI CIALTRONI prosegue su questi schermi. Ora ognuno può avere la propria #Speranza per la prossima eliminazio… - Alessan90143406 : RT @sabrina__sf: 'Invece di guardare L'ISOLA DEI FAMOSI cercate informazioni SULL'ISOLA DI EPSTEIN'... - CpnMro : RT @guffanti_marco: L'ISOLA DEI CIALTRONI prosegue su questi schermi. Ora ognuno può avere la propria #Speranza per la prossima eliminazio… -