Lipsia-Borussia Dortmund | Haaland brucia Upamecano | che gol VIDEO

(Di giovedì 13 maggio 2021) Erlingsceglie un modo speciale per segnare il trentottesimo gol della sua stagione. L’attaccante delnel primo tempo della finale di Coppa di Germania si è involato verso la porta travolgendoche non ha retto all’impatto fisico con il norvegese che è rimasto in piedi e col mancino ha firmato il gol del 2-1. SportFace.

DIRETTADORTMUND (RISULTATO 0 - 2): SANCHO - HAALAND! Partenza sprint delDortmund nella finale di Coppa di Germania contro il. Dopo 5 infatti i gialloneri sono già riusciti a ...Commenta per primo RB(3 - 1 - 4 - 2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Kampl; Mukiele, Olmo, Sabitzer, Haidara; Hwang, Sorloth.Dortmund (4 - 3 - 3) : Bürki; Piszczek, Akanji, Hummels, ...Haaland e Sancho stanno trascinando il Borussia Dortmund contro il Lipsia nella finale di Coppa di Germania. Haaland e Sancho esultano (Getty) Finisce 3-0 il primo tempo della fin ...Ci siamo, questa sera alle 20:45 andrà in scena la finale della Coppa di Germania tra Lipsia e Borussia Dortmund, due delle più grandi squadre del calcio tedesco. Diversamente come successo in campion ...