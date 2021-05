“L’interprete non capiva, cosa ha detto davvero Battista”. Denise Pipitone, è stato scoperto dopo la nuova traduzione dell’anziano sordomuto (Di giovedì 13 maggio 2021) A Chi l’ha visto? nuove indiscrezioni sul caso Denise Pipitone, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004. Da quell’anno si sono susseguite una serie di segnalazioni, avvistamenti, come quello su Olesya Rostova, la 21enne molto somigliante a Piera Maggio che alla trasmissione russa ‘Lasciali parlare’ aveva raccontato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi fosse la mamma. Una segnalazione che poi si è rivelata un buco nell’acqua, perché dalla comparazione del gruppo sanguigno si è poi scoperto che Olesya non era in realtà Denise. Ma grazie a questo caso l’attenzione sulla bambina scomparsa da Mazara del Vallo è rimasta altissima e anche sui social si è creata una sorta di catena per aiutare Piera Maggio, madre della piccola, che non ha mai perso la speranze di poter riabbracciare sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) A Chi l’ha visto? nuove indiscrezioni sul caso, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004. Da quell’anno si sono susseguite una serie di segnalazioni, avvistamenti, come quello su Olesya Rostova, la 21enne molto somigliante a Piera Maggio che alla trasmissione russa ‘Lasciali parlare’ aveva raccontato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi fosse la mamma. Una segnalazione che poi si è rivelata un buco nell’acqua, perché dalla comparazione del gruppo sanguigno si è poiche Olesya non era in realtà. Ma grazie a questo caso l’attenzione sulla bambina scomparsa da Mazara del Vallo è rimasta altissima e anche sui social si è creata una sorta di catena per aiutare Piera Maggio, madre della piccola, che non ha mai perso la speranze di poter riabbracciare sua ...

