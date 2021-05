L’incendio che ha cambiato Roma nel nuovo libro di Alberto Angela (Di giovedì 13 maggio 2021) Il secondo volume della trilogia su Nerone è dedicato ai nove giorni di fiamme che, nell’estate del 64 d.C., rasero al suolo Roma. Ricostruiti con perizia da investigatore e metodo scientifico. Spoiler: no, l’imperatore non suonava la cetra di fronte alla città avvolta dal fuoco Nerone che scatena L’incendio di Roma e suona la cetra mentre la città brucia? Una fake news. Parola di Alberto Angela, che all’imperatore e ai nove giorni di fiamme che hanno sconvolto la Capitale dedica una trilogia, pubblicata da HarperCollins. Dopo il primo volume, L’ultimo giorno di Roma, è ora in libreria il secondo libro, L’inferno su Roma (19,50 euro, 432 pagine). In attesa del capitolo finale, incentrato sulla figura di Nerone. Paleontologo, divul­gatore scientifico ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Il secondo volume della trilogia su Nerone è dedicato ai nove giorni di fiamme che, nell’estate del 64 d.C., rasero al suolo. Ricostruiti con perizia da investigatore e metodo scientifico. Spoiler: no, l’imperatore non suonava la cetra di fronte alla città avvolta dal fuoco Nerone che scatenadie suona la cetra mentre la città brucia? Una fake news. Parola di, che all’imperatore e ai nove giorni di fiamme che hanno sconvolto la Capitale dedica una trilogia, pubblicata da HarperCollins. Dopo il primo volume, L’ultimo giorno di, è ora in libreria il secondo, L’inferno su(19,50 euro, 432 pagine). In attesa del capitolo finale, incentrato sulla figura di Nerone. Paleontologo, divul­gatore scientifico ...

Advertising

albertoangela : Sappiamo tutto di Pompei e della sua distruzione, ma sappiamo pochissimo dell'incendio che distrusse Roma. Ho quind… - albertoangela : Esce oggi il secondo volume della Trilogia di Nerone, L’inferno su Roma, per @harpercollinsIT. Dopo aver raccontato… - emergenzavvf : #Cagliari, #incendio capannone: proseguono dalla notte le operazioni di bonifica. #vigilidelfuoco in azione con un… - Memoq76 : RT @albertoangela: Esce oggi il secondo volume della Trilogia di Nerone, L’inferno su Roma, per @harpercollinsIT. Dopo aver raccontato la R… - Chiaratasant : RT @albertoangela: Esce oggi il secondo volume della Trilogia di Nerone, L’inferno su Roma, per @harpercollinsIT. Dopo aver raccontato la R… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incendio che Mega-incendio in viale Elmas, si indaga sulle cause - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda