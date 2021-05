Liga, Granada-Real Madrid 1-4: poker blancos, Zidane spaventa l’Atletico di Simeone (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Real Madrid annienta in trasferta il Granada e avverte l'Atletico.I blancos non falliscono la possibilità di portarsi a -2 in classifica dai Colchoneros quando mancano ormai due gare al termine della Liga. Gli uomini guidati da Zinedine Zidane si sono imposti senza problemi ai biancorossi al termine di una sfida dominata in lungo e in largo. Apre le danze una splendida rete di Luka Modric che Realizza con un esterno destro, il raddoppio sempre nel corso del primo tempo è opera di Rodrygo. Nella ripresa padroni di casa più propositivi e allora ecco il gol dell'eterno Jorge Molina che riapre la gara, ma trascorrono solo pochi minuti e arrivano le due reti firmata da Odriozola e Benzema che chiudono i conti. Saranno due giornate di fuoco in Spagna, con il Barcellona ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilannienta in trasferta ile avverte l'Atletico.Inon falliscono la possibilità di portarsi a -2 in classifica dai Colchoneros quando mancano ormai due gare al termine della. Gli uomini guidati da Zinedinesi sono imposti senza problemi ai biancorossi al termine di una sfida dominata in lungo e in largo. Apre le danze una splendida rete di Luka Modric cheizza con un esterno destro, il raddoppio sempre nel corso del primo tempo è opera di Rodrygo. Nella ripresa padroni di casa più propositivi e allora ecco il gol dell'eterno Jorge Molina che riapre la gara, ma trascorrono solo pochi minuti e arrivano le due reti firmata da Odriozola e Benzema che chiudono i conti. Saranno due giornate di fuoco in Spagna, con il Barcellona ...

Advertising

sportface2016 : VIDEO - #Liga Gli highlights della vittoria del #RealMadrid in casa del #Granada - sportli26181512 : Il #Real #Madrid passa a Granada e si riavvicina all'Atletico: La squadra di #Zidane cala il poker (4-1), scavalca… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Liga: Real Madrid forza 4, vince a Granada ed è 2/o: (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Larga vittoria del Re… - CalcioPillole : Una vittoria importante per il #RealMadrid che conquista il secondo posto a meno due dall'#Atletico e a meno due gi… - fraguarino : Il Real Madrid stasera a Granada (match decisivo per restare in corsa per la vittoria della Liga): Due 1998 (1 assi… -