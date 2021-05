Libro Di Battista: 'a Conte pelo e contropelo, Draghi trattato come un Messia' (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

ale_dibattista : Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria il mio ultimo libro. Si chiama “Contro! Perché opporsi al governo… - repubblica : M5S, dai vaffa alla solitudine che 'fa schifo': il sogno collettivo (infranto) e la sterzata a Sinistra nell'ultimo… - Linkiesta : Dibba torna in libreria e nel suo quinto libro c'è tutto il catalogo da grillino della prima ora: l'elogio alla riv… - AlfioCaruso2 : Nel suo ultimo libro l'allegro cazzaro #Di #Battista scrive: <<Potevo fare il ministro con la #Boschi, ma disse di… - Carmensic : RT @ale_dibattista: Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria il mio ultimo libro. Si chiama “Contro! Perché opporsi al governo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Libro Battista Di Battista, libro: "Grillo non la pensa più come me" "Lasciare il Movimento 5 Stelle è stato doloroso - dice Di Battista nel libro - . Allo stesso tempo, è stata una scelta naturale, presa senza alcun rimpianto. Come nel 2013 fu naturale candidarmi ...

Alessandro Di Battista: 'Renzi, Scanzi e una sigaretta. E diedi l'addio a M5s' L'ex deputato M5s ha pubblicato un libro in cui ripercorre i giorni e le ore conclusive della crisi che ha portato alla caduta del secondo governo di Giuseppe Conte, raccontando della volontà di entrare nell'esecutivo quale ministro ...

Di Battista: "Esce ‘Contro’, mio libro contro Draghi e governo" Adnkronos Libro Di Battista, ‘Draghi a bordo Britannia, al via svendita gioielli Italia’ (2) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Di Battista torna anche sul discorso pronunciato da Draghi nell’agosto 2020, durante il meeting di Comunione e Liberazione. “Un discorso descritto dalla stampa ...

Di Battista, libro: “Grillo non la pensa più come me” “Negli ultimi tempi io e Beppe non la pensiamo più allo stesso modo. ‘Non sono io a pensarla come Beppe, è lui che la pensa come me’. Questa è una frase che i grillini conoscono bene. Quante volte l’a ...

"Lasciare il Movimento 5 Stelle è stato doloroso - dice Dinel- . Allo stesso tempo, è stata una scelta naturale, presa senza alcun rimpianto. Come nel 2013 fu naturale candidarmi ...L'ex deputato M5s ha pubblicato unin cui ripercorre i giorni e le ore conclusive della crisi che ha portato alla caduta del secondo governo di Giuseppe Conte, raccontando della volontà di entrare nell'esecutivo quale ministro ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Di Battista torna anche sul discorso pronunciato da Draghi nell’agosto 2020, durante il meeting di Comunione e Liberazione. “Un discorso descritto dalla stampa ...“Negli ultimi tempi io e Beppe non la pensiamo più allo stesso modo. ‘Non sono io a pensarla come Beppe, è lui che la pensa come me’. Questa è una frase che i grillini conoscono bene. Quante volte l’a ...