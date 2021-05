Libri: “Tornare Potenza”, un’economia sovrana per uscire dalla crisi nel saggio di Burla (Di giovedì 13 maggio 2021) “Sovranità” è una parola che ormai è entrata a far parte del comune linguaggio, soprattutto quello politico ed economico. Filippo Burla, nel saggio “Tornare Potenza” (Altaforte Edizioni) parla proprio di Sovranità, analizzando la storia che ha portato l’Italia dall’essere la “quarta Potenza” a fanalino di coda dell’Europa. Un’analisi non scontata di cause, meccanismi e conseguenze che prende in esame quello che definisce “il fallimentare progetto dell’euro”. Ma attenzione: come specifica l’autore, abbandonarlo, per quanto condizione necessaria, non è sufficiente. Serve altro, uno scatto che coinvolga tutti i settori, dall’industria all’intervento statale, dall’architettura economica del paese alla riflessione sul debito pubblico. “Alla globalizzazione si è risposto anche qui da noi con una sempre ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) “Sovranità” è una parola che ormai è entrata a far parte del comune linguaggio, soprattutto quello politico ed economico. Filippo, nel” (Altaforte Edizioni) parla proprio di Sovranità, analizzando la storia che ha portato l’Italia dall’essere la “quarta” a fanalino di coda dell’Europa. Un’analisi non scontata di cause, meccanismi e conseguenze che prende in esame quello che definisce “il fallimentare progetto dell’euro”. Ma attenzione: come specifica l’autore, abbandonarlo, per quanto condizione necessaria, non è sufficiente. Serve altro, uno scatto che coinvolga tutti i settori, dall’industria all’intervento statale, dall’architettura economica del paese alla riflessione sul debito pubblico. “Alla globalizzazione si è risposto anche qui da noi con una sempre ...

