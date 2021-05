L’ex miss Birmania si unisce alla lotta contro la dittatura militare: “Combatto per il mio Paese” (Di giovedì 13 maggio 2021) L’ex miss Grand International Myanmar, Htar Htet Htet, lascia lo scettro di reginetta per imbracciare il fucile contro l’esercito che ha preso il potere il primo febbraio nelL’ex Birmania imponendo una sanguinosa dittatura militare costata finora almeno 800 morti. Lo ha rivelato lei stessa, oggi una 32enne istruttrice di ginnastica, postando sui social media foto in posa da combattente con messaggi in cui si dice disposta a morire. “È arrivato il momento di combattere“, ha scritto sul suo profilo Facebook con quattro foto di lei in maglietta, cappello mimetico e fucile mitragliatore a tracolla. E su Twitter ha aggiunto una citazione di Che Guevara: “La rivoluzione non è una mela che cade quando è matura. Devi farla cadere tu”. Centinaia i messaggi di sostegno di amici ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021)Grand International Myanmar, Htar Htet Htet, lascia lo scettro di reginetta per imbracciare il fucilel’esercito che ha preso il potere il primo febbraio nelimponendo una sanguinosacostata finora almeno 800 morti. Lo ha rivelato lei stessa, oggi una 32enne istruttrice di ginnastica, postando sui social media foto in posa da combattente con messaggi in cui si dice disposta a morire. “È arrivato il momento di combattere“, ha scritto sul suo profilo Facebook con quattro foto di lei in maglietta, cappello mimetico e fucile mitragliatore a tracolla. E su Twitter ha aggiunto una citazione di Che Guevara: “La rivoluzione non è una mela che cade quando è matura. Devi farla cadere tu”. Centinaia i messaggi di sostegno di amici ...

