Letta | il leader dimezzato del Pd che non ne azzecca una Dalla rincorsa della Lega sulla giustizia al flop delle alleanze giallorosse

(Di giovedì 13 maggio 2021) Le amministrative si avvicinano e i giallorossi sono ancora in altissimo mare, anzi peggio. Ad esempio su Roma sono divisi già al primo turno, con la sindaca uscente Virginia Raggi sostenuta dai Cinque Stelle e il Partito democratico che passa dalle primarie con Roberto Gualtieri come candidato vero, dopo il ritiro di Nicola Zingaretti, che oltretutto mai si era candidato ufficialmente. Tra parentesi, alla Raggi è bastata la mossa di dichiarare di volere utilizzare la piattaforma Rousseau dell’ormai odiato Casaleggio Jr per far scattare l’immediato supporto di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio (leggi l’articolo). A Torino si riparlacandidatura di Chiara Appendino, che fino a pochi giorni fa non voleva più saperne, a Milano invece il Pd impone con la forza Giuseppe Sala fingendo di dare in cambio Napoli con Roberto Fico. Peccato che si tratti di moneta falsa visto ...