L'efficacia dei vaccini in Italia sarebbe del 95%: lo studio mostra il crollo dei casi di Covid-19 (Di giovedì 13 maggio 2021) Buone notizie sul fronte vaccini, la cui efficacia in Italia sarebbe attestata al 95%. Tanto sarebbe il crollo dei contagi secondo il primo studio effettuato dall'Università di Ferrara e dall'Asl di Pescara su 37mila persone vaccinate contro il Covid-19 con i vaccini di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Dati che fanno ben sperare, e che salgono per quanto riguarda i casi gravi di Covid-19, che vedrebbero un calo del 99% dopo la somministrazione delle dosi. I dati dello studio sull'efficacia dei vaccini fanno tirare un sospiro di sollievo e aumentano la speranza nella campagna ...

