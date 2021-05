Lee Durkee e i fantasmi d’America sul sedile posteriore (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci sono anziani che dimessi dall’ospedale si fanno riportare a «casa»: una roulotte infestata dalle cavallette parcheggiata nel bel mezzo dei campi. Coppie di donne tossiche, madre e figlia, che usano il taxi per andare a comprare le sigarette per sfuggire al controllo minaccioso di un reduce dall’Iraq, figlio e marito. Membri delle gang che a volte pagano la corsa con le metanfetamine e vecchie coppie per le quali quei «passaggi» a spese dell’assistenza sociale sono l’unica occasione di mobilità. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci sono anziani che dimessi dall’ospedale si fanno riportare a «casa»: una roulotte infestata dalle cavallette parcheggiata nel bel mezzo dei campi. Coppie di donne tossiche, madre e figlia, che usano il taxi per andare a comprare le sigarette per sfuggire al controllo minaccioso di un reduce dall’Iraq, figlio e marito. Membri delle gang che a volte pagano la corsa con le metanfetamine e vecchie coppie per le quali quei «passaggi» a spese dell’assistenza sociale sono l’unica occasione di mobilità. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Lee Durkee “Last taxi driver”: il grottesco viaggio alla deriva di Lee Durkee Il Libraio Last taxi driver Non è facile essere tristi, ma lo è ancora meno quando sembra che la vita ti abbia giocato un tiro mancino. Eri arrivato da qualche parte e all’improvviso vieni rispedito indietro, al buco dimenticato ...

Lou guida il suo taxi ama gli Ufo, odia i rossi e ha paura di Uber Passa 70 ore la settimana al volante di una Lincoln e se la prende con il Paese che ha tradito il “Sogno” trascorso un ventennio da quando Lee Durkee, nato a Honolulu nel 1961, pubblicò Rides of the M ...

