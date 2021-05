Le tre regioni che puntano già alla zona bianca e quelle che temono ancora la zona arancione (Di giovedì 13 maggio 2021) La sola zona d'Italia che molto probabilmente sarà in zona arancione da lunedì 17 maggio è la Valle d'Aosta. Ci sono alcuni territori che nei giorni scorsi temevano una retrocessione dalla zona ... Leggi su today (Di giovedì 13 maggio 2021) La solad'Italia che molto probabilmente sarà inda lunedì 17 maggio è la Valle d'Aosta. Ci sono alcuni territori che nei giorni scorsi temevano una retrocessione d...

Advertising

simonel78648503 : Come cambiano i colori: verso un’Italia tutta gialla, tre regioni in pole per la zona bianca - Fantasia_e : RT @romatoday: Le tre regioni che puntano già alla zona bianca e quelle che temono ancora la zona arancione - LinaVadal : RT @romatoday: Le tre regioni che puntano già alla zona bianca e quelle che temono ancora la zona arancione - 79_Alessio : RT @romatoday: Le tre regioni che puntano già alla zona bianca e quelle che temono ancora la zona arancione - marcoranieri72 : RT @ElioLannutti: Come cambiano i colori: verso un’Italia tutta gialla, tre regioni in pole per la zona bianca @sole24ore -