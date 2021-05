Le paure degli italiani sui fondi Recovery Plan, Censis riporta i risultati (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Recovery Plan porterà ad un utilizzo di fondi in vari settori. Una ricerca del Censis rileva come gli italiani temano l’utilizzo errato degli stanziamenti. Il Recovery Plan, declinazione italiana dell’europeo Recovery Fund, sulla carta è articolato con nobili intenti. Digitalizzazione, semplificazione burocratica della PA, sostenibilità ambientale, ricostituzione di un ascensore sociale efficiente. Ma gli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilporterà ad un utilizzo diin vari settori. Una ricerca delrileva come glitemano l’utilizzo erratostanziamenti. Il, declinazione italiana dell’europeoFund, sulla carta è articolato con nobili intenti. Digitalizzazione, semplificazione burocratica della PA, sostenibilità ambientale, ricostituzione di un ascensore sociale efficiente. Ma gli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Nerys__ : #LeonardoMendolicchio “Quando un trauma o uno stress acuto colpisce la nostra vita, uno degli oggetti verso cui pro… - LassatemeNpace2 : RT @montseapi: - Niente abbracci? .... ...- Non sono un fan degli abbracci. - Non ti avranno mai abbracciato bene! È come una manovra emot… - matteo_banzola : @LaikaWinnie @BersaniLeda @alesslat @teoxandra @mareda @MarinaMammi @HxxxKxxx @FurioGarbagnati @LibriSoria… - sunflcwer6vol : RT @BBMbaaby: tutte le mie paure più grandi sono colpa delle persone che ho conosciuto durante il corso degli anni - D9LLHOUSE : RT @BBMbaaby: tutte le mie paure più grandi sono colpa delle persone che ho conosciuto durante il corso degli anni -