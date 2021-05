Lazio-Torino, cominciata udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport: in giornata la sentenza (Di giovedì 13 maggio 2021) Ha preso il via, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, l’udienza di terzo grado relativa alla mancata disputa di Lazio-Torino del 2 marzo scorso a causa dell’impossibilità della squadra granata di presenziare all’evento Sportivo a seguito di diverse positività dei suoi giocatori al Covid-19. Il club granata, rappresentato dall’ avvocato Eduardo Chiacchio, chiede di giocare il match il 18 maggio, come stabilito dalla Lega di Serie A. La Lazio, rappresentata dall’avvocato Gian Michele Gentile, chiede invece la vittoria per 3-0 a tavolino. La sentenza è attesa in giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Ha preso il via,aldi, presieduto da Franco Frattini, l’di terzo grado relativa alla mancata disputa didel 2 marzo scorso a causa dell’impossibilità della squadra granata di presenziare all’eventoivo a seguito di diverse positività dei suoi giocatori al Covid-19. Il club granata, rappresentato dall’ avvocato Eduardo Chiacchio, chiede di giocare il match il 18 maggio, come stabilito dalla Lega di Serie A. La, rappresentata dall’avvocato Gian Michele Gentile, chiede invece la vittoria per 3-0 a tavolino. Laè attesa inFace.

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Atalanta 2-0 Benevento Bologna 0-2 Genoa Inter Milan 3-1 Roma Lazio 1-0 Parma Sampdoria 2-2 Spez… - iambolar : FT: Cagliari 0-0 Fiorentina Atalanta 2-0 Benevento Bologna 0-2 Genoa Inter 3-1 Roma Lazio 1-0 Parma Sampdoria 2-2… - sportface2016 : #LazioTorino, cominciata udienza davanti al #Collegio di #Garanzia dello #Sport: il club biancoceleste chiede il 3-… - NjungGerrard : RT @SiaranBolaLive: Inter Lolos #UCL musim depan: Jatah #UCL SerieA: Ata: vs Genoa/Milan Milan: vs Cagliari/Atalanta Napoli: vs Fiorentina… -