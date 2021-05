Lazio Torino, avvocato Gentile: «3-0 a tavolino? Eravamo ottimisti» (Di giovedì 13 maggio 2021) L’avvocato Gentile ha commentato la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI relativa al ricorso su Lazio-Torino Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso della Lazio e rigettato la richiesta del 3-0 a tavolino, relativo alla gara contro il Torino. Per i microfoni di tuttomercatoweb.com, l’avvocato Gentile ha commentato la sentenza: «Aspettiamo le motivazioni, ci spiegheranno perché non hanno accettato la nostra tesi. Eravamo ottimisti anche dopo la discussione, perché il presidente ci aveva lasciato ampio spazio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) L’ha commentato la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI relativa al ricorso suIl Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso dellae rigettato la richiesta del 3-0 a, relativo alla gara contro il. Per i microfoni di tuttomercatoweb.com, l’ha commentato la sentenza: «Aspettiamo le motivazioni, ci spiegheranno perché non hanno accettato la nostra tesi.anche dopo la discussione, perché il presidente ci aveva lasciato ampio spazio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

