Lazio, oggi alle 14 la decisione sulla sfida con il Torino. Cosa vuole Lotito (Di giovedì 13 maggio 2021) oggi alle 14 l’udienza sul caso Lazio-Torino gara rinviata dopo che l’Asl ha bloccato la partenza per Roma dei granata. Lotito non molla oggi è la giornata della da parte del Collegio di Garanzia del Coni sul caso Lazio Torino. Quello odierno sarà il terzo e ultimo grado di giudizio, che si riunirà a sezioni unite. A presiederlo sarà l’ex ministro degli Esteri Franco Frattini. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE sulla Lazio SU Lazio NEWS 24 SITUAZIONE – L’udienza è prevista alle ore 14 e si terrà in una sala del Coni, con la presenza dei due avvocati: Gentile per la Lazio e Chiacchio per il Torino. Tutto, come rivelato da La Repubblica, partirà dal ricorso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021)14 l’udienza sul casogara rinviata dopo che l’Asl ha bloccato la partenza per Roma dei granata.non mollaè la giornata della da parte del Collegio di Garanzia del Coni sul caso. Quello odierno sarà il terzo e ultimo grado di giudizio, che si riunirà a sezioni unite. A presiederlo sarà l’ex ministro degli Esteri Franco Frattini. LEGGI TUTTE LE NOTIZIESUNEWS 24 SITUAZIONE – L’udienza è previstaore 14 e si terrà in una sala del Coni, con la presenza dei due avvocati: Gentile per lae Chiacchio per il. Tutto, come rivelato da La Repubblica, partirà dal ricorso ...

