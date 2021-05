Lavoro: emendamento del governo per superare il “rito Fornero” (Di giovedì 13 maggio 2021) Superamento del rito Fornero per l’impugnazione dei licenziamenti: è quanto prevede uno degli emendamenti che il governo presenterà alla riforma della giustizia civile. Questo per evitare che lavoratori e aziende restino troppo a lungo in attesa. Implicherà quindi che la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione nel posto di Lavoro abbia Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Superamento delper l’impugnazione dei licenziamenti: è quanto prevede uno degli emendamenti che ilpresenterà alla riforma della giustizia civile. Questo per evitare che lavoratori e aziende restino troppo a lungo in attesa. Implicherà quindi che la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione nel posto diabbia

Advertising

zazoomblog : Lavoro: emendamento del governo per superare il “rito Fornero” - #Lavoro: #emendamento #governo - Marika20002886 : RT @AttivaResistenz: 7/7 Emendamento 4.11. Sempre la Lega propone di affidare al medico del lavoro (e non a quello di base, come oggi) la c… - thotkamel : RT @AttivaResistenz: 7/7 Emendamento 4.11. Sempre la Lega propone di affidare al medico del lavoro (e non a quello di base, come oggi) la c… - 2piedi : RT @AttivaResistenz: 7/7 Emendamento 4.11. Sempre la Lega propone di affidare al medico del lavoro (e non a quello di base, come oggi) la c… - DiesIlla2 : RT @AttivaResistenz: 7/7 Emendamento 4.11. Sempre la Lega propone di affidare al medico del lavoro (e non a quello di base, come oggi) la c… -