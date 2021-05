Lavoro e Covid: ben 8 italiani su 10 denunciano un netto peggioramento della situazione economica (Di giovedì 13 maggio 2021) Ora che il polverone ‘mortale’ inizia lentamente a diradarsi, purtroppo questa è l’evidenza: ”secondo i dati di banca d’Italia già nei primi mesi di emergenza sanitaria la metà delle famiglie italiane abbia subìto una riduzione nel reddito famigliare di circa il 15%. La situazione è particolarmente allarmante tra i lavoratori indipendenti: quasi l’80% ha subìto un calo nel reddito e per il 36% la caduta è di oltre la metà del reddito familiare. Mentre l’Istat segnala per il 2020 la perdita di 440.000 posti di Lavoro”. Lavoro e Covid: l’Eurispes denuncia un quadro impietoso rispetto all’economia delle famiglie Non usa certo mezzi termini Gian Maria Fara, presidente Eurispes, illustrando il quadro – impietoso – di ciò che ‘resta’ dell’economia delle famiglie italiane. Lavoro e Covid: in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021) Ora che il polverone ‘mortale’ inizia lentamente a diradarsi, purtroppo questa è l’evidenza: ”secondo i dati di banca d’Italia già nei primi mesi di emergenza sanitaria la metà delle famiglie italiane abbia subìto una riduzione nel reddito famigliare di circa il 15%. Laè particolarmente allarmante tra i lavoratori indipendenti: quasi l’80% ha subìto un calo nel reddito e per il 36% la caduta è di oltre la metà del reddito familiare. Mentre l’Istat segnala per il 2020 la perdita di 440.000 posti di”.: l’Eurispes denuncia un quadro impietoso rispetto all’economia delle famiglie Non usa certo mezzi termini Gian Maria Fara, presidente Eurispes, illustrando il quadro – impietoso – di ciò che ‘resta’ dell’economia delle famiglie italiane.: in ...

