Lavoro | arriva il contratto di rioccupazione

(Di giovedì 13 maggio 2021) Scongiurare il rischio licenziamenti, già dalla prima scadenza del blocco a fine giugno, con una serie di misure per incentivare le assunzioni o comunque mantenere i livelli occupazionali e garantire la ripartenza, in attesa che si completi la riforma degli ammortizzatori sociali. Nel decreto Sostegni bis, atteso la prossima settimana in Consiglio dei ministri, prende forma l’operazione, e tra le novità si fa largo la definizione di una nuova tipologia contrattuale stabile: ildi. Ma non è la sola: in arrivo anche sgravi contributivi per i settori più colpiti dalla pandemia, il commercio e il turismo, per il rientro dalla cig Covid. Misure proposte dal ministro del, Andrea Orlando, convinto della necessità di “gestire insieme anche la brutta stagione. Dopo lo sblocco dei ...

Per i contratti di espansione si va invece verso l'abbassamento della soglia a 100 dipendenti sia per lo scivolo verso l'uscita che per la riduzione dell'orario di, nella logica di premiare le ...... il grandea rimbalzo premia Sassari, tecnico alla panchina per le eccessive proteste Venezia però non ne approfitta e al 18' è 30 - 38. Dopo il timeout di Casaloneun mini parziale dei...Operazione nel decreto Sostegni bis: in arrivo anche sgravi contributivi per i settori più colpiti dalla pandemia, il commercio e il turismo, per il rientro dalla cig Covid ...