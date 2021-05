Latina, investito mentre aspetta l’autobus: 22enne trasportato d’urgenza in ospedale (Di giovedì 13 maggio 2021) Stava aspettando l’autobus, come ogni giorno, quando improvvisamente un’auto l’ha preso in pieno. Il tragico incidente è accaduto questa mattina a Latina, e le dinamiche sono ancora al vaglio dei Carabinieri. Dai primi accertamenti sembra che la vittima dell’incidente, un 22enne del posto, si trovava in fermata per aspettare un autobus quando, improvvisamente, è stato preso in pieno dal conducente di un’automobile. Leggi anche: Tragedia al Circeo: uomo si spara e si toglie la vita durante lo sfratto di casa Appena avvenuto l’incidente è scattato l’allarme ai Carabinieri e al personale del 118; corsa sul posto l’ambulanza, ha trasportato il 22 enne d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti con ferite gravi. Nel mentre i Carabinieri di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Stavando, come ogni giorno, quando improvvisamente un’auto l’ha preso in pieno. Il tragico incidente è accaduto questa mattina a, e le dinamiche sono ancora al vaglio dei Carabinieri. Dai primi accertamenti sembra che la vittima dell’incidente, undel posto, si trovava in fermata perre un autobus quando, improvvisamente, è stato preso in pieno dal conducente di un’automobile. Leggi anche: Tragedia al Circeo: uomo si spara e si toglie la vita durante lo sfratto di casa Appena avvenuto l’incidente è scattato l’allarme ai Carabinieri e al personale del 118; corsa sul posto l’ambulanza, hail 22 enneall’Santa Maria Goretti con ferite gravi. Neli Carabinieri di ...

