L'Atalanta e il Pasalic ritrovato. "Oroglioso di stare qui" (Di giovedì 13 maggio 2021) Bergamo - L'Atalanta in questo finale di stagione sta ritrovando il migliore Mario Pasalic , il 26enne centrocampista croato dai piedi buoni e dai gol pesanti, come quelli segnati in Champions lo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Bergamo - L'in questo finale di stagione sta ritrovando il migliore Mario, il 26enne centrocampista croato dai piedi buoni e dai gol pesanti, come quelli segnati in Champions lo ...

Advertising

Atalanta_BC : ??????? #Zapata serve #Pašalic, che si inserisce splendidamente in area e batte Montipò!!! 2-0!!! ??????? Zapata pass f… - Atalanta_BC : Svegliarsi così ?? Waking up like this ?? #Pašalic #GoAtalantaGo ???? - F_Enrico88 : @CorriereG @Francesco031068 @lautusk Ma guarda non hanno fatto per nulla i bulli, al 7 a 0 rebic ha chiesto scusa c… - RonchiEnnio : #Atalanta 2-0 Benevento | Muriel e Pasalic, un gol per tempo! | Serie A TIM - Andrea_Lorenzon : @leonzan75 @DiBellaAle @PianiMino L'Atalanta mette i titolari nei primi 45 Min e chiude la questione...Detto questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Pasalic L'Atalanta e il Pasalic ritrovato. "Oroglioso di stare qui" Ma Pasalic si candida ad un ruolo da titolare sabato a Genova dove l'Atalanta andrà a cercare i tre punti per avere la certezza aritmetica della qualificazione in Champions League. "Ogni anno questa ...

Atalantamania: Inter, ora tocca a te. Contro la Juve? ... trasformando le ali in terzini, i trequartisti in punte, i difensori in esterni, l'Atalanta va, ... che dai e ridai una via la trova - e i soliti nuovi - Miranchuk e Pasalic, rinforzi da Champions più ...

Atalanta, Pasalic: 'Contento di far parte di questa società, Miranchuk...' Calciomercato.com Gasperini: “Pasalic ha ritrovato la condizione. Muriel strepitoso ma i rigori sbagliati…” “Sta giocando una stagione incredibile”. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza a TMW coccola Luis Muriel: “Muriel è strepitoso ma faccio fatica a fare classifiche. Ha sbagliato ...

L'Atalanta e il Pasalic ritrovato. "Oroglioso di stare qui" Bergamo - L’Atalanta in questo finale di stagione sta ritrovando il migliore Mario Pasalic, il 26enne centrocampista croato dai piedi buoni e dai gol pesanti, come quelli segnati in Champions lo scors ...

Masi candida ad un ruolo da titolare sabato a Genova dove l'andrà a cercare i tre punti per avere la certezza aritmetica della qualificazione in Champions League. "Ogni anno questa ...... trasformando le ali in terzini, i trequartisti in punte, i difensori in esterni, l'va, ... che dai e ridai una via la trova - e i soliti nuovi - Miranchuk e, rinforzi da Champions più ...“Sta giocando una stagione incredibile”. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza a TMW coccola Luis Muriel: “Muriel è strepitoso ma faccio fatica a fare classifiche. Ha sbagliato ...Bergamo - L’Atalanta in questo finale di stagione sta ritrovando il migliore Mario Pasalic, il 26enne centrocampista croato dai piedi buoni e dai gol pesanti, come quelli segnati in Champions lo scors ...