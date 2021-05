Lassù | di fronte al celebre ritratto di Dante dentro al Duomo di Firenze

(Di giovedì 13 maggio 2021) E' forse l'immagine piùdi, con alle spalle una delle allegorie più riuscite della Divina Commedia, con le tre cantiche rappresentate con diavoli, dannati e penitenti in ascesa sul ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lassù fronte

La Nazione

Ma, sulla parete sinistra all'interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, non tutti riescono a coglierne i dettagli, le preziosità, le figure e le architetture della città. Così, in ...dove non mancheranno i sorrisi e montagne di pop corn". Usa parole dolci e di speranza ... "Ci sono disgrazie dialle quali ogni parola è insufficiente. Il presidente Simone Alberici e il ...