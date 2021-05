“Lascia un vuoto incolmabile”. Cinema e Tv in lutto, il famoso attore è appena venuto a mancare (Di giovedì 13 maggio 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Cinema in lutto per la morte di Tony Armatrading. L'attore, che recitò accanto a Hugh Grant e Julia Roberts in Notting Hill, è morto a 59 anni: era malato da tempo. Tony Armatrading, che recitò soprattutto in serie tv come Angels, Grange Hill, Chalkface, EastEnders, Love Hurts, Metropolitan Police, Eddie, il cane parlante, Hawaii Five-0, era da tempo malato di tumore. A dare la notizia è stato il collega e amico Tim Bentinck, che su Twitter ha scritto un post con la foto di Armatrading poco prima di morire, circondato dalla moglie Suzan Crowley e dal cane Dash. «Una notizia molto triste. Il mio carissimo amico Tony Armatrading è appena morto di cancro. Ho avuto il privilegio di essere il suo migliore amico e gli ho voluto tanto bene. Era un attore ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 maggio 2021) Il suo ricordo a fine articolo.inper la morte di Tony Armatrading. L', che recitò accanto a Hugh Grant e Julia Roberts in Notting Hill, è morto a 59 anni: era malato da tempo. Tony Armatrading, che recitò soprattutto in serie tv come Angels, Grange Hill, Chalkface, EastEnders, Love Hurts, Metropolitan Police, Eddie, il cane parlante, Hawaii Five-0, era da tempo malato di tumore. A dare la notizia è stato il collega e amico Tim Bentinck, che su Twitter ha scritto un post con la foto di Armatrading poco prima di morire, circondato dalla moglie Suzan Crowley e dal cane Dash. «Una notizia molto triste. Il mio carissimo amico Tony Armatrading èmorto di cancro. Ho avuto il privilegio di essere il suo migliore amico e gli ho voluto tanto bene. Era un...

Advertising

LEVIISWH0RE : Comunque il vuoto che ti lascia dentro la fine di un anime, non te la può colmare nessuno. - chiratzenberger : RT @DidDonne: Se n’è andata Tosca Barucco. Ambasciatrice, amica, paladina dei diritti, donna fuori dagli schemi di straordinaria vitalità e… - alessandrovilla : Ogni vuoto lascia uno spazio ed ogni spazio lascia un vuoto da riempire con ciò che ci rende felici davvero... Le p… - iochescrivocose : Ho il cuore a pezzi da un lato.. sapere che da ora in poi i miei mercoledì sera saranno senza Zeynep mi lascia un v… - namelessle_ : Zeynep lascia un vuoto, ma in realtà non è così perché non se ne andrà mai davvero. È un personaggio cardine, trop… -