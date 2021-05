L’agente di Lautaro: «Rinnovo in stand-by. Come gli altri, vogliamo capire cosa sarà dell’Inter» (Di giovedì 13 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño. Il contratto del calciatore scadrà nel 2023. Per ora, spiega, è tutto in standby finché non si capirà qualcosa in più della situazione dell’Inter. «Noi siamo tranquilli, ma la situazione attuale dell’Inter ci impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare. Non posso promettere nulla, allo stato attuale è inutile fare delle previsioni. Noi, Come gli altri, vogliamo prima capire quale sarà il futuro del club». Camaño dichiara che non ci sono al momento incontri in programma con il club. «Per il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport intervistadiMartinez, Alejandro Camaño. Il contratto del calciatore scadrà nel 2023. Per ora, spiega, è tutto inby finché non si capirà qualin più della situazione. «Noi siamo tranquilli, ma la situazione attualeci impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare. Non posso promettere nulla, allo stato attuale è inutile fare delle previsioni. Noi,gliprimaqualeil futuro del club». Camaño dichiara che non ci sono al momento incontri in programma con il club. «Per il ...

