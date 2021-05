La vita in diretta, cosa contiene la lettera anonima su Denise Pipitone? Cosa dichiara l’Avvocato Frazzitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto sono emersi nuovi elementi sul caso Denise Pipitone, e in particolare una lettera anonima di cui ha parlato l’Avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio (la mamma della bambina rapita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo). Ma Cosa sarà mai emerso da questa lettera anonima? Lo stesso avvocato ne ha poi parlato nel pomeriggio di giovedì 13 a La vita in diretta. LEGGI ANCHE — La vita in diretta, l’appello di Piera Maggio dopo la lettera anonima sul caso Denise Pipitone Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto sono emersi nuovi ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto sono emersi nuovi elementi sul caso, e in particolare unadi cui ha parlatoGiacomo, il legale di Piera Maggio (la mamma della bambina rapita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo). Masarà mai emerso da questa? Lo stesso avvocato ne ha poi parlato nel pomeriggio di giovedì 13 a Lain. LEGGI ANCHE — Lain, l’appello di Piera Maggio dopo lasul casoNell’ultima puntata di Chi l’ha visto sono emersi nuovi ...

