La Vita in Diretta | Alberto Matano | importanti rivelazioni sul caso di Denise Pipitone

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tutti i riflettori sono accesi suldi. La bambina aveva 4 anni quando è scomparsa nel nulla il primo giorno di settembre del 2004. Da quel momento non si è mai riuscito a trovarla. Ci sono state segnalazioni, indagini, ma nulla di concreto. Nemmeno su cosa è successo davvero, su chi ha potuto rapire la bambina. Dopo anni di silenzio su questa storia, in questi mesi si sono riaccesi i riflettori. Prima perchè dalla Russia è arrivata la segnalazione di Olesya che poteva essere, poi sulla denuncia di Piera Maggio e dell’avvocato Frazzitta di depistaggi, errori e omissioni in questi anni. Poi la notizia di una ragazza che si chiama Denisa fermata in Calabria che però è fermamente convinta di non essere. Nelle ultime settimane pare che qualcosa si stia ...