La vergogna del Torino, il Var del Cagliari, le plusvalenze del Genoa: altro che 3 retrocesse, in questa Serie A ce ne vorrebbero sei (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Torino di Urbano Cairo è una barzelletta, fa la voce grossa in Lega calcio e poi è piccolissima sul campo, fa vergognare i suoi tifosi, non ha più nulla nemmeno del suo cuore granata, perde 7-0 in casa una partita della vita in cui doveva dare tutto. Probabilmente, si salverà. Come si salverà il Genoa di Enrico Preziosi, che da anni continua a barcamenarsi fra plusvalenze contabili sempre più spericolate. E si salverà anche il Cagliari di Tommaso Giulini, che un mese fa pareva spacciato e poi tra aiutini del Var e gol al novantesimo ha inanellato quei sei risultati utili consecutivi per tirarsi fuori dai guai. E dovrebbe salvarsi lo Spezia di Vincenzo Italiano, che se l’è pure meritato sul campo, ma fa davvero fatica a stare in questa categoria. Salvo sorprese clamorose in questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildi Urbano Cairo è una barzelletta, fa la voce grossa in Lega calcio e poi è piccolissima sul campo, fare i suoi tifosi, non ha più nulla nemmeno del suo cuore granata, perde 7-0 in casa una partita della vita in cui doveva dare tutto. Probabilmente, si salverà. Come si salverà ildi Enrico Preziosi, che da anni continua a barcamenarsi fracontabili sempre più spericolate. E si salverà anche ildi Tommaso Giulini, che un mese fa pareva spacciato e poi tra aiutini del Var e gol al novantesimo ha inanellato quei sei risultati utili consecutivi per tirarsi fuori dai guai. E dovrebbe salvarsi lo Spezia di Vincenzo Italiano, che se l’è pure meritato sul campo, ma fa davvero fatica a stare incategoria. Salvo sorprese clamorose in questi ...

