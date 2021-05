La terza via del vaccino campano Pfizer: De Luca sceglie i 50 giorni da orsacchiotto (Di giovedì 13 maggio 2021) Meglio fare il richiamo del vaccino a 21 giorni o a 42? “Meglio 50 giorni da orsacchiotto”. Meglio la media semi-aritmetica per mettere d’accordo tutti: scienza e coscienza, politica e gestione sociale. 30 giorni. Vincenzo De Luca ha fatto il cambio di stagione: fa caldo per il lanciafiamme, ora è tempo di mezze misure, anzi delle “misure mezze e mezze” come le chiama lui quando sfotte il governo che le adopera. La disfida del bugiardino Pfizer evidenzia la sua anima democristiana. Riassumiamo: martedì la direttrice medica di Pfizer Italia, Valentina Marino, ha criticato la scelta del Comitato tecnico scientifico di estendere l’intervallo tra la prima e la seconda dose del vaccino a 42 giorni, raddoppiando i 21 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) Meglio fare il richiamo dela 21o a 42? “Meglio 50da”. Meglio la media semi-aritmetica per mettere d’accordo tutti: scienza e coscienza, politica e gestione sociale. 30. Vincenzo Deha fatto il cambio di stagione: fa caldo per il lanciafiamme, ora è tempo di mezze misure, anzi delle “misure mezze e mezze” come le chiama lui quando sfotte il governo che le adopera. La disfida del bugiardinoevidenzia la sua anima democristiana. Riassumiamo: martedì la direttrice medica diItalia, Valentina Marino, ha criticato la scelta del Comitato tecnico scientifico di estendere l’intervallo tra la prima e la seconda dose dela 42, raddoppiando i 21 ...

Ultime Notizie dalla rete : terza via Giro d'Italia: quest'oggi la sesta tappa Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno Al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa che si preannuncia più insidiosa rispetto a quella ... interrotta da uno strappo a Castelluccio, per poi salire a Forca di Presta, Gpm di terza ...

Dal Covid l'ultima beffa alle donne Ma una terza via esiste: bisogna ricordarsi che la vita e l'identità delle persone sono date da una trama di fili sottili che si intersecano per formare un tessuto. Occorre comprendere che le persone ...

Brevetti covid sì o no? Una terza via è possibile per il bene di tutti Agenda Digitale Coltivazione cannabis legale, via libera in Commissione regionale La terza Commissione, presieduta da Claudio Leone, ha licenziato all’unanimità la proposta di legge 98 “Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis ...

Giro d’Italia: quest’oggi la sesta tappa Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno La maglia rosa è sempre di Alessandro De Marchi, mentre il favorito di questa tappa è Egan Barnal dopo l’ultimo spettacolare chilometro a Sestola. Fuori Mikel Landa e Pavel Sivakov.

