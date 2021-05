La svolta possibile dell’Italia per chi ha a cuore lo stato di diritto

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Al direttore - “La giustizia deve avere il suo corso, come Garibaldi”. (Marcello Marchesi)Michele Magno “La tortura che i nazisti infliggevano era più rozza, ma migliore. Un colpo alla nuca, e via. Ma questi ti rosolano a poco a poco, fra i tormenti. Solo tre categorie di persone (ho scoperto) non rispondono dei loro crimini: i bambini, i pazzi e i magistrati. La cosa più atroce è non poter fare nulla, se non aspettare”. (Enzo Tortora, lettere dal carcere, 2 ottobre 1983) Al direttore - Nel Pnrr, nel paragrafo intitolato “Abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione’’ si legge: “La corruzione può trovare alimento nell’eccesso e nella complicazione delle leggi. La semplificazione normativa, dunque, è in via generale un rimedio efficace per evitare la moltiplicazione di fenomeni corruttivi”. “Vi sono, in particolare, alcune norme di legge che possono favorire ...