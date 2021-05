La svolta militare: le Forze di difesa israeliane di cielo e di terra stanno attaccando la Striscia di Gaza (Di giovedì 13 maggio 2021) Una raffica di razzi è stata sparata dalla Striscia di Gaza verso il nord e il sud di Israele. Lo ha reso noto l’esercito israeliano in tarda serata spiegando che le sirene sono risuonate anche nella città di Modin, a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, e Ashdod. A stretto giro, alle 23.18, l’Israeli Air Force ha pubblicato un tweet che segna una svolta militare nel conflitto in corso da giorni. «Le Forze aeree e di terra dell’IDF (Forze di difesa israeliane) stanno ora attaccando la Striscia di Gaza. Maggiori dettagli in arrivo». May 13, 2021 Media locali: «Israele bombarda un villaggio a Nord di Gaza. Almeno 11 morti e 50 feriti» Il ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Una raffica di razzi è stata sparata dalladiverso il nord e il sud di Israele. Lo ha reso noto l’esercito israeliano in tarda serata spiegando che le sirene sono risuonate anche nella città di Modin, a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, e Ashdod. A stretto giro, alle 23.18, l’Israeli Air Force ha pubblicato un tweet che segna unanel conflitto in corso da giorni. «Leaeree e didell’IDF (dioraladi. Maggiori dettagli in arrivo». May 13, 2021 Media locali: «Israele bombarda un villaggio a Nord di. Almeno 11 morti e 50 feriti» Il ...

Advertising

Carlo213Ge : @polemicarc @EntropicBazaar Lo escludi. Praticamente dici che la Germania DOVEVA avere una svolta autoritaria pro-c… - ilnautilus : MARINA MILITARE E GUARDIA COSTIERA IN SINERGIA CON CONFITARMA – NUOVA ESERCITAZIONE ANTIPIRATERIA NEL GOLFO DI GUIN… - PressMareItalia : La mattina del 10 maggio, nelle acque del #GolfodiGuinea, si è svolta un’esercitazione #antipirateria che ha coinvo… - flavio_beninati : RT @CriMiles: Ieri si è conclusa una complessa esercitazione del Rgt “Lancieri di Aosta”, svolta presso il Complesso Militare “Ten. C. Onor… - vgrienti : RT @CriMiles: Ieri si è conclusa una complessa esercitazione del Rgt “Lancieri di Aosta”, svolta presso il Complesso Militare “Ten. C. Onor… -