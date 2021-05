La studentessa vaccinata con più dosi beve 7 litri di acqua  al giorno | ma è disidratata

(Di giovedì 13 maggio 2021) Virginia, lache ha ricevuto una dose massiccia di Pfizer inoculata per errore in una sola iniezione, è stata presa in cura dal virologo e direttore dell’Irccs di Milano

Advertising

repubblica : Studentessa vaccinata con quattro dosi per errore, la mamma: 'Beve litri e litri d'acqua ma resta disidratata' - Maschere1 : RT @liliaragnar: La studentessa di medicina di #Massa cui hanno dato la dose intera è disidratata pur bevendo 7 l di acqua al giorno L'over… - MuredduGiovanni : RT @liliaragnar: La studentessa di medicina di #Massa cui hanno dato la dose intera è disidratata pur bevendo 7 l di acqua al giorno L'over… - partito_NPS : RT @Angela300564201: Corriere della Sera: La studentessa vaccinata con più dosi Pfizer è disidratata: ora è in cura da Pregliasco. https://… -

Ultime Notizie dalla rete : studentessa vaccinata

Mal di testa, braccio gonfio (quello dove ha ricevuto l'iniezione), pallore e una forte disidratazione. Sono le condizioni delladi 23 di Massa che ha ricevuto per errore quattro dosi di vaccino Pfizer in un'unica somministrazione descritte dalla mamma. Intervistata dalla Nazione , la donna, avvocato, spiega che la ...Laha deciso di non denunciare l'infermiera e il medico che l'hanno. Anche se ha espresso sconcerto per ciò che è accaduto. 'Non farò nessuna denuncia penale ma è ovvio che se ...Dopo il vaccino Pfizer con troppe dosi, Virginia beve 7 litri di acqua al giorno ma continua ad essere disidratata. Effetto della dose massiccia (sei dosi secondo il referto ...La studentessa vaccina "per errore" con più dosi all'ospedale di Massa sarebbe disidratata. Adesso è stata presa in cura dal virologo Pregliasco ...