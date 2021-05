La storia vera dietro First Man – Il primo uomo (Di giovedì 13 maggio 2021) First Man – Il primo uomo andrà in onda stasera, alle ore 21.21, in prima visione su Canale 5. Il film del 2018 racconta la storia vera del primo uomo sulla Luna, Neil Armstrong. Ecco tutte le curiosità su questo film. First Man – Il primo uomo: trama, cast e trailer ufficiale First Man – Il primo uomo è una pellicola americana del 2018 che racconta una storia vera, quella di Neil Armstrong arrivato per primo sulla Luna con l’Apollo 11. Il film trae spunto dal libro biografia First Man: The Life of Neil A. Armstrong, scritto da James R. Hansen e pubblicato nel 2005. Il film ha una durata di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 13 maggio 2021)Man – Ilandrà in onda stasera, alle ore 21.21, in prima visione su Canale 5. Il film del 2018 racconta ladelsulla Luna, Neil Armstrong. Ecco tutte le curiosità su questo film.Man – Il: trama, cast e trailer ufficialeMan – Ilè una pellicola americana del 2018 che racconta una, quella di Neil Armstrong arrivato persulla Luna con l’Apollo 11. Il film trae spunto dal libro biografiaMan: The Life of Neil A. Armstrong, scritto da James R. Hansen e pubblicato nel 2005. Il film ha una durata di ...

